Через сплеск коронавірусу ЄС евакуював з Уханя вже 558 громадян

Після сплеску захворювання на коронавірус у Китаї Євросоюз уже евакуював із китайського міста Ухань 558 людей, включаючи 447 громадян ЄС.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

«Вчора з китайського міста Ухань британським літаком були евакуйовані 95 громадян ЄС. Єврокомісія через Механізм цивільного захисту бере участь у фінансуванні транспортування громадян ЄС із Великобританії далі до країн ЄС, включаючи Австрію, Бельгію, Данію, Францію, Німеччину, Грецію, Ірландію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Румунію та Швецію. До цього 558 людей, включаючи 447 громадян ЄС та Великобританії, були вивезені з цього міста трьома рейсами – двома французькими і одним німецьким літаком, відповідно, 31 січня та 2 лютого 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Єврокомісія нагадує, що Координаційний центр ЄС із надзвичайних ситуацій продовжує поєднувати зусилля країн-членів, зокрема, у доставці в Китай засобів індивідуального захисту, на додаток до 12 тонн допомоги, які були надіслані в Китай 1 лютого як негайна реакція на сплеск хвороби.

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Крім того, ЄС виділив 10 мільйонів євро в рамках програми Horizon 2020 для дослідження коронавірусу та для розробки засобів протидії, включаючи створення вакцини. Як зазначив сьогодні у Брюсселі Єврокомісар з питань надзвичайних ситуацій Янез Ленарчич (Janez Lenarčič), ці роботи просуваються динамічно і мають уже невдовзі дати конкретні результати.

Фото: АА