Sony та Amazon не поїдуть на міжнародну виставку через коронавірус

Компанії Sony і Amazon відмовилися від участі у виставці Mobile World Congress 2020 у Барселоні через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє The Verge.

«Sony уважно стежить за ситуацією, що розвивається після нового спалаху коронавірусу, який був оголошений Всесвітньою організацією охорони здоров’я глобальною надзвичайною ситуацією 30 січня 2020 року… Оскільки ми надаємо надзвичайно важливе значення безпеці і благополуччю наших клієнтів, партнерів, засобів масової інформації та співробітників, ми ухвалили рішення відмовитися від участі в MWC 2020 в Барселоні, що в Іспанії», — йдеться у заяві компанії Sony.

У Amazon також заявили, що «через спалах і занепокоєння щодо нового коронавірусу компанія відмовиться від участі в Mobile World Congress 2020 року, запланованого на 24−27 лютого в Барселоні».

Таким чином, ці два гіганти приєдналися до LG, ZTE, Nvidia і Ericsson, які раніше скасували різні заходи на MWC в Барселоні.

Як зазначається, Amazon зазвичай не проводить масштабних акцій на MWC. Sony, з іншого боку, часто використовує шоу, щоб показати свої мобільні пристрої. Наприклад, минулого компанія анонсувала на цій виставці свій флагманський телефон Xperia 1.

Sony заявляє, що замість цього опублікує свої анонси на канал YouTube Xperia.

У неділю асоціація GSM, яка організовує MWC, випустила оновлену заяву з докладним описом подальших заходів проти поширення коронавірусу. Відтак, жоден мандрівник з китайської провінції Хубей, де почався спалах, не отримає доступу на виставку, а будь-кому, хто відвідав інші регіони Китаю, потрібно буде довести, що вони були за межами країни протягом 14 днів.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV.

Станом на 10 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі сягнула 40 536, переважна більшість - у Китаї.

Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.

Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).