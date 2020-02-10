Глава ВООЗ вважає ситуацію з коронавірусом "верхівкою айсберга"

Поточна ситуація з новим типом коронавірусу може виявитися лише верхівкою айсберга, є небезпека його швидкого поширення світом.

Про це написав глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус у Twitter.

«Є кілька випадків передачі вірусу 2019-nCoV людьми, які не були в Китаї. Виявлення невеликої кількості випадків може вказувати на більш широку передачу в інших країнах; словом, ми можемо бачити тільки верхівку айсберга», - зауважив він.

За словами глави ВООЗ, головною метою залишається стримування вірусу. Однак, на його думку, «всі країни повинні використовувати вікно можливостей, створене стратегією стримування, для підготовки до можливого поширення вірусу».

Гебреєсус наголосив, що поширення вірусу за межами Китаю на сьогодні виглядає повільним, але може прискоритися.

Члени міжнародної експертної місії ВООЗ вилетіли в Китай, щоб допомогти скоординувати роботу з протидії та розслідування епідемії.

Групу експертів очолив доктор Брюс Ейлвард, канадський фахівець з епідеміології та надзвичайних ситуацій, повідомив глава ВООЗ.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV.

Станом на 10 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі сягнула 40 536, переважна більшість - у Китаї.

Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.

Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).