Коронавірус 2019-nCoV: в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку

У світі зареєстровано 40 536 лабораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом, в Україні жодного випадку не зареєстровано.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на 10 лютого 2020 року у світі зареєстровано 40 536 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 910 - летальні. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ризик інфікування 2019-nCoV для населення країн Європи на даний час залишається низький, незважаючи на те, що було зареєстровано декілька імпортованих випадків з 7 країн ЄС. Загальна кількість зареєстрованих випадків на цій території залишається низькою.

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У МОЗ також повідомили, що українця, члена команди круїзного лайнера Diamond Princess, в якого було виявлено гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV, перевезено до японської лікарні. Там він перебуватиме в ізоляції під медичним спостереженням щонайменше 14 днів. МОЗ України щоденно інформуватиме про стан його здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, переважна більшість підтверджених випадків коронавірусу в світі зареєстрована в Китаї.

За останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.

Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).

фото: news.sky.com