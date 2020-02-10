Кількість заражених коронавірусом на лайнері Diamond Princess зросла до 130

На круїзному лайнері Diamond Princess виявили ще 60 інфікованих коронавірусом осіб, що збільшило загальну кількість хворих там до 130.

Про це повідомляє Kyodo News.

Понад 60 людей на круїзному кораблі, що знаходиться на карантині в Йокогамі, отримали позитивний тест на новий коронавірус, заявив у понеділок місцевий чиновник.

«Це означає, що на сьогодні у Японії є понад 150 підтверджених випадків (зараження коронавірусом – ред.), у тому числі близько 130 на Diamond Princess», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про 70 випадків захворювання на коронавірус 2019-nCoV.

Як повідомляв Укрінформ, лайнер Diamond Princess, що перевозить пасажирів з-понад 50 країн, з 3 лютого перебуває на карантині після того, як з'ясувалося, що пасажир, який зійшов у Гонконгу, був інфікований коронавірусом.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV.

Станом на 10 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910, інформує CNN.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі сягнула 40 171, переважна більшість - у Китаї.

Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.

Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).