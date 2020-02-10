Кількість заражених коронавірусом на лайнері Diamond Princess зросла до 130
Про це повідомляє Kyodo News.
Понад 60 людей на круїзному кораблі, що знаходиться на карантині в Йокогамі, отримали позитивний тест на новий коронавірус, заявив у понеділок місцевий чиновник.
«Це означає, що на сьогодні у Японії є понад 150 підтверджених випадків (зараження коронавірусом – ред.), у тому числі близько 130 на Diamond Princess», - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося про 70 випадків захворювання на коронавірус 2019-nCoV.
Як повідомляв Укрінформ, лайнер Diamond Princess, що перевозить пасажирів з-понад 50 країн, з 3 лютого перебуває на карантині після того, як з'ясувалося, що пасажир, який зійшов у Гонконгу, був інфікований коронавірусом.
У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV.
Станом на 10 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910, інформує CNN.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі сягнула 40 171, переважна більшість - у Китаї.
Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.
Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).