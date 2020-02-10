Рада відзнаки “Орден Святого Пантелеймона” пропонує кроки для посилення протидії коронавірусу

Поважна Рада відзнаки “Орден Святого Пантелеймона” у своєму зверненні до керівництва держави рекомендує ряд кроків для посилення протидії китайському коронавірусу в Україні.

Про це Укрінформу повідомили засновники відзнаки.

“Китайський коронавірус - потенційна загроза для національної безпеки України.

Поважна Рада прийняла рішення звернутися до перших осіб держави із пропозиціями та рекомендаціями, оскільки вона не може бути осторонь в умовах можливої небезпеки для українців”, - йдеться у повідомленні.

У зверненні, зокрема, пропонується законодавчо визначити особу, відповідальну за епідемічне благополуччя в державі з необхідними повноваженнями (на рівні керівництва державою вже створено оперативний штаб для координації дій, який перенесено на рівень Кабінету Міністрів України — його очолив Гончарук), функції якої були раніше покладені на головного санітарного лікаря України та закріплені чинними законами, зокрема, "Про захист населення від інфекційних хвороб" та "Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення".

Пропонується також не допустити децентралізації системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, оскільки це унеможливить її функціонування як єдиної системи, переглянути доцільність надання медичної допомоги інфекційним хворим за принципом “гроші ідуть за пацієнтом", оскільки вона є невідкладною допомогою та пов’язана з недопущенням подальшого поширення збудника епідемій та пандемій.

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Також засновники відзнаки наголошують на необхідності створення клініки емерджентних інфекцій (група особливо небезпечних маловивчених хвороб, що створюють надзвичайні епідемічні ситуації – ред.), оскільки пацієнти з такими інфекціями потребують особливих умов перебування для унеможливлення поширення збудника (таких клінік в Україні немає, а їх необхідність була доведена ще пандемією грипу 2009-2010 років) та науково-практичного центру молекулярної діагностики інфекційних хвороб для швидкої ідентифікації збудників небезпечних інфекцій, в тому числі нових, термінової розробки діагностикумів.

Звернення було надіслано Президенту України Володимиру Зеленському, а також спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову, Прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку, Секретареві РНБОУ Олексію Данілову.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Станом на 9 лютого вже померли 813 людей, загальна кількість підтверджених випадків захворювання становить 37 575 осіб. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані в 23 країнах світу. В Україні було зафіксовано 4 випадки підозр на корона вірус, але вони не підтвердились. Перший випадок зараження вірусом громадянина підтверджено на борту круїзного лайнера Diamond Princess, затриманого біля берегів Японії, хворого відправлено до японської лікарні.

Громадська відзнака за професіоналізм та милосердя "Орден святого Пантелеймона" має професійно-фахову спрямованість і присуджується з 2017 року. Поважну раду, яка координує діяльність громадської організації, очолює екс-заступник міністра охорони здоров’я Василь Князевич.