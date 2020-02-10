У Китаї через коронавірус “злетіли” ціни: що і на скільки здорожчало
Про це повідомляє CNN.
“Спалах коронавірусу призвів до зростання цін на їжу та майже всі інші товари, у Китаї. Таким чином посилюючи тиск на сімейні бюджети громадян”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, ціни на свинину “злетіли” на 116% порівняно з минулим роком, а вартість овочів зросла на 17%.
Також подорожчали медикаменти (+2,3%) та одяг (+0,6%).
У китайському Держстаті усвідомлюють, що зростання цін пов'язание зі спалах коронавірусу в країні.
У відповідь китайська влада шукає шляхи для регулювання цін на овочі й медикаменти, закликаючи компанії збільшити виробництво та не встановлювати “захмарні ціни”.
Більш того, минулого місяця у Шанхаї місцевий антимонопольний регулятор оштрафував на 290 тисяч доларів супермаркет за перенацінку на овочі в 692%.
Як відомо, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV.
Станом на 10 лютого загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі сягнула 40 тис. 536, переважна більшість - у Китаї.
Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.
Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).
фото: АА