У Китаї через коронавірус “злетіли” ціни: що і на скільки здорожчало

Спалах смертельного коронавірусу в Китаї призвів до різкого зростання цін майже на всі товари.

Про це повідомляє CNN.

“Спалах коронавірусу призвів до зростання цін на їжу та майже всі інші товари, у Китаї. Таким чином посилюючи тиск на сімейні бюджети громадян”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ціни на свинину “злетіли” на 116% порівняно з минулим роком, а вартість овочів зросла на 17%.

Також подорожчали медикаменти (+2,3%) та одяг (+0,6%).

У китайському Держстаті усвідомлюють, що зростання цін пов'язание зі спалах коронавірусу в країні.

У відповідь китайська влада шукає шляхи для регулювання цін на овочі й медикаменти, закликаючи компанії збільшити виробництво та не встановлювати “захмарні ціни”.

Більш того, минулого місяця у Шанхаї місцевий антимонопольний регулятор оштрафував на 290 тисяч доларів супермаркет за перенацінку на овочі в 692%.

Як відомо, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV.

Станом на 10 лютого загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі сягнула 40 тис. 536, переважна більшість - у Китаї.

Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.

Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).

фото: АА