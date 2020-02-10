Diamond Princess: стало відомо про стан двох українців з коронавірусом

За 25 українцями, які перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess, по прибуттю в Україну буде встановлено медико-санітарний нагляд.

Про це на брифінгу щодо ситуації з поширенням коронавірусу 2019nCoV сказав в.о директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Від ЦГЗ і МЗС Держприкордонслужба отримала інформацію про 25 громадян України, які наразі перебувають на цьому судні, для того, щоб після повернення за ними було встановлено певне медико-санітарне спостереження. Дату повернення та дату припинення карантину ще не визначено, оскільки це буде залежати від того, наскільки швидко будуть протестовані лабораторно усі пасажири цього лайнера”, - сказав Кузін.

Він наголосив, що зараз через тісний контакт пасажирів проводиться вже другий раунд відбору зразків на дослідження наявності коронавірусу. Карантин триватиме 14 діб від дати останнього випадку виявлення коронавірусу, який буде зафіксовано на цьому лайнері.

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Також Кузін повідомив, що двоє українців, у яких лабораторно підтверджено інфікування новим коронавірусом, знаходяться в лікарні в Японії, їх стан задовільний, захворювання протікає безсимптомно. Це члени екіпажу — 25-річний чоловік та 37-річна жінка, які працювали на кухні та в обслуговуванні лайнера.

Як повідомляв Укрінформ, круїзний лайнер Diamond Princess, на борту якого знаходиться 3,7 тисячі осіб, 3 лютого помістили на карантин в порту Йокогами, Японія, через коронавірус. На борту лайнера Diamond Princess знаходяться 25 українців, у двох з них лабораторно підтверджено коронавірус. Загальна кількість заражених коронавірусом на лайнері наразі складає 130 людей.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV. Станом на 10 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі сягнула 40 536, переважна більшість - у Китаї. Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.