Коронавірус на лайнері Diamond Princess підхопив уже другий українець

Ще один українець член екіпажу лайнера Diamond Princess заразився на коронавірус.

Про це Укрінформу повідомили у Департаменті консульської служби МЗС

"МЗС Японії у робочому порядку підтверджує другий випадок інфікування громадянина України, члена екіпажу судна Diamond Princesse коронавірусом", - зазначили в департаменті.

У Центрі громадського здоров'я підтвердили другий випадок коронавірусу в українського громадянина.

"Станом на 10 лютого отримано результати досліджень усіх 439 зразків, що дало можливість виявити 135 осіб, інфікованих вірусом 2019-nCoV. Зокрема, захворіли двоє громадян України. Наразі українці зняті з лайнера та перевезені до японської лікарні столичного регіону. Там вони перебуватимуть в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення Японії проводить другий раунд відбору зразків серед тих пасажирів та членів екіпажу, хто тісно контактував з нововиявленими захворілими особами і тими, у кого виникли характерні симптоми.

Як повідомлялося, 5 лютого 2020 року Національний координатор з Міжнародних медико-санітарних правил у Японії повідомив Центр громадського здоров’я України про те, що Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення Японії визначило спалах нового коронавірусу (2019-nCoV) на круїзному лайнері, який здійснює рейс без заходу у порти України.

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У повідомленні йшлося про те, що на цьому круїзному лайнері перебуває 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.

З 4 лютого Міністерство поставило судно на карантин тривалістю 14 днів і здійснює лабораторні дослідження для пасажирів та екіпажу, які контактували з підтвердженим випадком (439 осіб).

Фото: kyodonews.net