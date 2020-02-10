Українців евакуюють з провінції Хубей спецрейсом 11 лютого

Українців евакуюють з провінції Хубей спецрейсом 11 лютого

Укрінформ
Громадян України, які висловили намір евакуюватися з провінції Хубей, планується доставити до Києва 11 лютого спеціальним чартерним рейсом.

Про це повідомило посольство України в Китаї.

"У зв’язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), урядом України прийнято рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну. З цією метою, Україною 11 лютого планується спеціальний чартерний рейс за маршрутом: м.Київ - м.Ухань (КНР) - м.Київ", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв’язку дипломати звернулися до громадян України, яких на їхнє прохання включено до списку на евакуацію, з проханням належним чином підготуватися до цього.

Зокрема, радять тримати напоготові свої паспортні документи України, документи, що надають право на перебування на території КНР, а також паспортні документи, свідоцтво про народження дітей віком до 18 років.

Читайте також: Коронавірус 2019-nCoV: в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку

Також їм необхідно залишатися на постійному зв’язку, тримати повністю готовими до тривалого використання свої засоби комунікації (мобільний телефон, планшет тощо), а також по можливості поповнити рахунок, у тому числі з урахуванням форс-мажорних ситуацій (надмірне використання інтернет-трафіку, можливість здійснення дзвінків у роумінгу чи в іншу країну). Бути мобільними та готовими до переміщень, у тому числі нічних, мати у цьому зв’язку мінімально необхідний запас води, продуктів харчування та медикаментів (за необхідності).

Громадянам України рекомендують очікувати як на дзвінки Посольства на мобільний телефон, так і на повідомлення в групі «Embassy – EVACUATION» мобільного додатку Wechat, повністю координувати свої дії з представниками Посольства.

У дипустанові нагадали, що по поверненні в Україну на евакуйованих очікує обов’язковий 14-денний карантин.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 лютого 2020 року у світі зареєстровано 40 536 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 910 - летальні. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, не зафіксовано.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-