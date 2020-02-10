Українців евакуюють з провінції Хубей спецрейсом 11 лютого

Громадян України, які висловили намір евакуюватися з провінції Хубей, планується доставити до Києва 11 лютого спеціальним чартерним рейсом.

Про це повідомило посольство України в Китаї.

"У зв’язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), урядом України прийнято рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну. З цією метою, Україною 11 лютого планується спеціальний чартерний рейс за маршрутом: м.Київ - м.Ухань (КНР) - м.Київ", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв’язку дипломати звернулися до громадян України, яких на їхнє прохання включено до списку на евакуацію, з проханням належним чином підготуватися до цього.

Зокрема, радять тримати напоготові свої паспортні документи України, документи, що надають право на перебування на території КНР, а також паспортні документи, свідоцтво про народження дітей віком до 18 років.

Також їм необхідно залишатися на постійному зв’язку, тримати повністю готовими до тривалого використання свої засоби комунікації (мобільний телефон, планшет тощо), а також по можливості поповнити рахунок, у тому числі з урахуванням форс-мажорних ситуацій (надмірне використання інтернет-трафіку, можливість здійснення дзвінків у роумінгу чи в іншу країну). Бути мобільними та готовими до переміщень, у тому числі нічних, мати у цьому зв’язку мінімально необхідний запас води, продуктів харчування та медикаментів (за необхідності).

Громадянам України рекомендують очікувати як на дзвінки Посольства на мобільний телефон, так і на повідомлення в групі «Embassy – EVACUATION» мобільного додатку Wechat, повністю координувати свої дії з представниками Посольства.

У дипустанові нагадали, що по поверненні в Україну на евакуйованих очікує обов’язковий 14-денний карантин.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 лютого 2020 року у світі зареєстровано 40 536 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 910 - летальні. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, не зафіксовано.