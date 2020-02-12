За добу в Китаї від коронавірусу загинули 97 осіб, у світі — вже 1115 смертей

Протягом минулої доби в Китаї зареєстровано 97 випадків смерті від пневмонії, спричиненої коронавірусом COVID-19; таким чином, загальна кількість померлих у світі становить 1115.

Про це повідомляє DW з посиланням на Державний комітет з охорони здоров'я КНР у середу, 12 лютого.

"Загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у материковому Китаї вже сягнула 1113 осіб. Утім, кількість випадків нових заражень у країні вже другий день скорочується", - йдеться у повідомленні.

За даними держкомітету, за останню добу зафіксовано 2015 нових хворих, а загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у 44 тис. 653. Проте деякі експерти вважають, що ця статистика не враховує значну кількість інфікованих.

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За межами материкового Китаю коронавірус забрав життя двох осіб - у Гонконгу та на Філіппінах. Загалом, крім КНР, ще в 25-ти країнах виявлено понад 400 випадків зараження.

Тим часом 174 особи заразилися коронавірусом COVID-19 на круїзному лайнері Diamond Princess, при цьому лише за останню добу - 39. Серед хворих є і двоє українців.

Як повідомлялося, лайнер Diamond Princess 20 січня вирушив з японського міста Йокогама в двотижневий круїз за маршрутом Кагосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого. Проте виявилося, що один з пасажирів, який зійшов на берег у Гонконгу, був заражений коронавірусом. 3 лютого судно залишилося на рейді в порту Йокогами для перевірки пасажирів. На борту перебувають 2666 туристів та 1045 членів команди, з них 25 - українці.

фото: АА