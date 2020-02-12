Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 1110 осіб
Про це свідчать дані, опубліковані в ніч на 12 лютого, на сайті Держкомітету з питань охорони здоров'я КНР.
Загальну кількість заражених вірусом влада країни оцінює у 44 653 людини. При цьому 8204 людини перебувають у важкому стані, ще 185 тисяч, які близько контактували з хворими, знаходяться під наглядом. Ще 4740 осіб вилікувалися і виписані з медичних установ.
За інформацією комітету, отриманою з 31 провінції Китаю, підтверджено 44 653 випадків зараження інфекцією.
Як раніше повідомляло агентство, перша вакцина проти коронавірусу COVID-19 може бути готова упродовж 18 місяців.
При цьому, на думку вченого-епідеміолога з Гонконгу Габріеля Леуна, пневмонія, викликана коронавірусом з Китаю, може заразити до 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення.
Фото: АА