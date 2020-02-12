Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 1110 осіб

Від нового коронавірусу в Китаї померли вже 1113 осіб, при цьому кількість хворих досягла 38 800 осіб.

Про це свідчать дані, опубліковані в ніч на 12 лютого, на сайті Держкомітету з питань охорони здоров'я КНР.

Загальну кількість заражених вірусом влада країни оцінює у 44 653 людини. При цьому 8204 людини перебувають у важкому стані, ще 185 тисяч, які близько контактували з хворими, знаходяться під наглядом. Ще 4740 осіб вилікувалися і виписані з медичних установ.

За інформацією комітету, отриманою з 31 провінції Китаю, підтверджено 44 653 випадків зараження інфекцією.

Як раніше повідомляло агентство, перша вакцина проти коронавірусу COVID-19 може бути готова упродовж 18 місяців.

При цьому, на думку вченого-епідеміолога з Гонконгу Габріеля Леуна, пневмонія, викликана коронавірусом з Китаю, може заразити до 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення.

Фото: АА