Коронавірус може заразити до 60% населення Землі, якщо його не зупинити — епідеміолог

На думку вченого-епідеміолога з Гонконгу Габріеля Леуна, пневмонія, викликана коронавірусом з Китаю, може заразити до 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення.

Про це пише The Guardian.

"Епідемія коронавірусу може поширитися на приблизно дві третини населення світу, якщо її не вдасться взяти під контроль", - вважає Леун.

За словами Леуна, одного з головних епідеміологів Гонконгу, більшість експертів вважають, що кожен інфікований в середньому буде передавати коронавірус щонайменше двом особам. Передбачається, що "рівень ураження" серед населення світу може досягти 60-80%.

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"60% населення світу - це страшна, велика цифра", - заявив Леун.

Навіть якщо загальний рівень смертності від коронавірусу становитиме лише 1%, що, як вважає Леун, можливо, якщо враховувати більш легкі випадки перебігу захворювання, кількість загиблих може бути величезною.

Як повідомлялося, станом на 11 лютого у світі зафіксовано 1018 смертей від коронавірусу нового типу. Загальна кількість хворих у світі - 43 105, з них на материковому Китаї - 42 638.

Інкубаційний період коронавірусу у середньому становить від 2 до 12 діб. У людей, які перебувають в інкубаційному періоді, немає клінічних симптомів проявів хвороби.

Фото: АА