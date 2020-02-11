П'ятьох українців перевіряють на коронавірус — Скалецька

Лікарі постійно тримають зв’язок з громадянами, котрі повернулися з Китаю, у п'яти людей досліджують зразки на наявність коронавірусу 2019-nCoV.

Про це на брифінгу розповіла міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні у нас є постійний моніторинг осіб, які повертаються з Китаю. Ми маємо з ними постійний телефонний зв’язок, вони знають симптоми, куди треба звертатися. Нині є три особи, котрі звернулися по допомогу. У них і ще двох контактних осіб взято дослідні матеріали для обстеження та дослідження. Таким чином є 5 осіб, яких ми перевіряємо на коронавірус", - сказала Скалецька.

Вона наголосила, що уряд з 30 січня, коли ВООЗ випустила рекомендацію країнам посилити системи охорони здоров'я для протидії поширенню нового коронавірусу, постійно веде підготовчі заходи, аналіз, моніторинг закладів, систем реагування, а також ізоляції тих осіб, у яких буде виявлено новий коронавірус.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV. Станом на 10 лютого загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі сягнула 40 тис. 536, переважна більшість — у Китаї. Водночас, за останніми даними, 3281 особу виписано з лікарні після одужання.

Двоє українців — членів екіпажу лайнера Diamond Princess також заразилися на коронавірус.