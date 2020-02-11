Із лайнера Diamond Princess планують евакуювати літніх людей

Японська влада планує евакуювати з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині через коронавірус, частину пасажирів – літніх осіб та людей із хронічними захворюваннями.

Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на джерело, близьке до японського уряду.

«Уряд Японії має намір дозволити літнім людям та пасажирам із хронічними захворюваннями зійти на берег із круїзного лайнера, який стоїть на карантині в порту Йокогами через коронавірус», - йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, скільки пасажирів зможуть зійти на берег. Близько 80% пасажирів на борту - люди старші 60 років, 215 - старші 80 років, 11 - старші 90 років.

Такий намір японської влади пов’язаний із тим, що літні люди більше схильні до зараження коронавірусом, крім того, вони страждають від клаустрофобії в замкнутих приміщеннях судна.

Як відомо, в Японії підтвердили 161 випадок зараження коронавірусом. Із цього числа 135 осіб – пасажири та члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, на якому до моменту його прибуття до Йокогами перебували 3700 осіб. Згідно з початковим планом, карантин судна повинен тривати до 19 лютого. Після цього люди зможуть залишити судно.