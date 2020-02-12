В Україні визначили медзаклади для потенційних хворих з коронавірусом — МОЗ

По всій Україні визначені госпітальні бази для потенційних хворих, інфікованих коронавірусом COVID -19.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час круглого столу в Інституті Горшеніна на тему "Коронавірус. Соціальний та економічний вимір", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі системи цивільного захисту переведені в режим підвищеної готовності, включаючи і медичну підсистему. Це означає, що ми визначили госпітальні бази, які будуть приймати в заклад потенційного хворого на коронавірус", - повідомив заступник міністра.

Він поінформував, що в аеропортах почали працювати посилені режими санітарно-карантинних підрозділів, посилено бригади медпунктів в аеропорту. За аеропортом "Бориспіль" закріплено дві бригади екстреної медичної допомоги, які відвозитимуть потенційних хворих до госпітальної бази з інфекційним стаціонаром, що не дозволять вірусу поширитись на території України.

За словами Ляшка, зараз у МОЗ затверджують нову методику, щоб забезпечити місячний і тримісячний запас засобів індивідуального захисту. "Ми працюємо з Держрезервом і буквально на етапі передання з Держрезерву певного комплекту засобів індивідуального захисту для закладів охорони здоров'я, які визначені госпітальними базами. Паралельно з цим МОЗ формує зараз пропозицію для закупівлі і додаткового обладнання на випадок, якщо у нас все ж таки відбудеться поширення (COVID -19 — ред.)", - зазначив він.

Ляшко додав, що до закладів охорони здоров'я додатково поставлять респіратори, костюми біологічного захисту, апарати для штучної вентиляції легенів, а також інше медичне обладнання, потрібне для надання медичної допомоги хворим із коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого від пневмонії, спричиненої коронавірусом COVID-19, у світі померло 1115 осіб. Загальну кількість заражених людей у КНР оцінюють у 44 тис. 653.

Крім КНР, ще в 25 країнах виявлено понад 400 випадків зараження.