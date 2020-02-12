Стан заражених коронавірусом українців на Diamond Princess задовільний — МЗС

Стан двох українців, які інфікувалися новим коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, задовільний, з ними підтримується зв'язок.

Про це Укрінформу повідомив у середу, 12 лютого, директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Стан і чоловіка, і жінки, які наразі знаходяться в лікарнях Токіо, задовільний, вони перебувають під постійним наглядом лікарів. З ними підтримується зв'язок", - зазначив Погорельцев.

Він додав, що у госпіталізованого чоловіка зовнішніх ознак хвороби немає, а жінка почувається як при звичайному грипі.

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Як повідомляв Укрінформ, круїзний лайнер Diamond Princess, на борту якого знаходиться 3,7 тисячі осіб, 3 лютого помістили на карантин в порту Йокогами, Японія, через коронавірус. На борту лайнера Diamond Princess знаходяться 25 українців, у двох з них лабораторно підтверджено коронавірус. Загальна кількість заражених коронавірусом на лайнері наразі складає 130 людей.

Серед них двоє українців, у яких лабораторно підтверджено інфікування новим коронавірусом. Це члени екіпажу — 25-річний чоловік та 37-річна жінка, які працювали на кухні та в обслуговуванні лайнера.

фото: Wikipedia