На лайнері Diamond Princess коронавірусом заразилися вже 175 осіб
Про це повідомляє Japan Times з посиланням на дані японського міністерства охорони здоров’я.
Як заявив міністр охорони здоров’я Японії Катсунобу Като, інфекція виявлена також в одного співробітника карантинної служби.
Усього кількість заражених коронавірусом пасажирів, членів екіпажу та медпрацівників, які знаходяться на Diamond Princess, досягла 175 осіб. За словами Като, чотири людини з-поміж госпіталізованих перебувають у важкому стані.
Як відомо, в Японії раніше підтвердили 161 випадок зараження коронавірусом. З цього числа 135 осіб – пасажири та члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, на якому до моменту його прибуття до Йокогами перебували 3700 осіб. Згідно з початковим планом, карантин судна повинен тривати до 19 лютого.