На лайнері Diamond Princess коронавірусом заразилися вже 175 осіб

На круїзному лайнері Diamond Princess з 25 українцями на борту, який знаходиться на карантині в порту японського міста Йокогама, виявили 39 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Japan Times з посиланням на дані японського міністерства охорони здоров’я.

Як заявив міністр охорони здоров’я Японії Катсунобу Като, інфекція виявлена також в одного співробітника карантинної служби.

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Усього кількість заражених коронавірусом пасажирів, членів екіпажу та медпрацівників, які знаходяться на Diamond Princess, досягла 175 осіб. За словами Като, чотири людини з-поміж госпіталізованих перебувають у важкому стані.

Як відомо, в Японії раніше підтвердили 161 випадок зараження коронавірусом. З цього числа 135 осіб – пасажири та члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, на якому до моменту його прибуття до Йокогами перебували 3700 осіб. Згідно з початковим планом, карантин судна повинен тривати до 19 лютого.