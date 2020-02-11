Україна очікує поставку ще однієї партії тест-систем для виявлення коронавірусу

Україна очікує поставку тест-систем для виявлення нового коронавірусу ще на півтори тисячі тестувань.

Про це на брифінгу сказала міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми очікуємо гуманітарну допомогу на півтори тисячі тестувань. Також ми маємо на сьогодні закуплених тест-систем на 25-30 тестувань, яких на сьогодні достатньо, враховуючи, що навіть динаміка появи підозр, коли ми вивчаємо (випадки підозри на коронавірус - ред.), не така велика”, - зазначила Скалецька.

Вона також поінформувала, що МОЗ спілкувався з виробниками масок та аптеками для забезпечення наявності цих засобів захисту в аптеках як приватної, так і комунальної форми власності. “Виробників у нас є чотири, які мають достатньо хороші потужності і достатньо виробляють масок в Україні на сьогодні”, - запевнила Скалецька.

Наразі, за її словами, дефіциту масок немає, питання полягає в тому, щоб аптечні заклади закуповували маски.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV. Станом на 11 лютого загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 1018. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі сягнула 43 тис. 102.

Двоє українців, які є членами екіпажу японського круїзного лайнера Diamond Princess, також заразилися коронавірусом.