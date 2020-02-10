Евакуйованих з Китаю українців можуть розмістити у санаторіях на Київщині

Міністерство охорони здоров’я визначає два об’єкти в Київській області, в яких будуть розміщені на 14-денний карантин українські громадяни, яких евакуюють з Китаю.

Про це сказав в.о директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін на брифінгу щодо ситуації з поширенням коронавірусу 2019nCoV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наразі МОЗ запропоновано дві локації, які опрацьовуються, це не заклади охорони здоров’я, це заклади санаторно-курортного типу, і після того, як буде вивчено можливість переоблаштування цих закладів під тимчасову обсерваторію, буде визначено остаточно фінальну локацію. Наразі тривають дискусії, вже розроблені технічні керівництва, локації по тому, які властивості повинен мати цей заклад, як повинна бути забезпечена охорона, певне оснащення. Після того, як буде проведена перевірка цих закладів, зможемо визначитися з остаточною локацією”, - сказав Кузін.

Він додав, що розглядаються пропозиції від Міністерства оборони, це можлива третя локація.

За його словами, запропоновані МОЗ локації для карантину знаходяться в Київській області.

Водночас Кузін наголосив, що поки не буде упевненості в тому, що ці заклади готові прийняти евакуйованих громадян, евакуація не може відбутися.

“Зараз ведуться роботи, я впевнений, що буде докладено максимум зусиль для того, щоб забезпечити їх готовність. Поки ми не впевнимося в тому, що ці заклади готові, евакуація неможлива, бо для цього потрібно забезпечити належні умови”, - сказав він.

В.о. директора ЦГЗ поінформував, що триває процес налагодження механізму вивезення громадян України з міста Ухань та провінції Хубей.

“За найоптимістичнішими даними рейс відбудеться завтра (11 лютого — ред.) і наразі узгоджуються деталі”, - сказав Кузін.

Він також не уточнив, хто саме з перевізників буде здійснювати евакуацію, але попередньо за його словами, це може бути SkyUp.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією посольства України у США, у зв’язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV) урядом України прийнято рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну. З цією метою Україною 11 лютого планується спеціальний чартерний рейс за маршрутом: м.Київ - м.Ухань (КНР) - м.Київ.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV. Станом на 10 лютого загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі сягнула 40 536, переважна більшість - у Китаї. Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.