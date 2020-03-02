Прогноз для світової економіки погіршили через коронавірус

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) погіршила прогноз зростання світового ВВП на 2020 рік, у зв'язку з неочікуваним впливом коронавірусу на світову економіку.

Про це повідомляє сайт організації.

"Обмеження щодо переміщення людей, товарів та послуг та стримувальні заходи, такі як закриття фабрик, різко скоротили виробничий та внутрішній попит у Китаї. Зростає вплив вірусу на решту світу через обмеження ділових поїздок та туризму, ланцюгів поставок, товарів тощо", - йдеться у повідомленні.

Як зазначено в огляді, коронавірус COVID-19 для світової економіки становить найбільшу небезпеку після фінансової кризи 2008 року. Стрімке поширення вірусу викликає занепокоєння щодо ризиків більш широких заборон на пересування людей, товарів та послуг, що знизить довіру бізнесу та споживачів й уповільнить виробництво.

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За одним із сценаріїв, що містяться у прогнозі ОЕСР, якщо коронавірус поширюватиметься за "принципом доміно", це призведе до скорочення світового економічного зростання до 1,5%. У прогнозі економічного зростання КНР стоїть позначка нижче 5% після зростання ВВП цієї країни на 6,1% 2019 року.

Як повідомлялося, за останньою інформацію, у світі підтверджено 88,4 тис. випадків захворювання на CОVID-19. Понад 3 тис. осіб померли, з яких 2912 - у Китаї.

Про занепокоєння у зв'язку з поширенням хвороби вже заявила ВООЗ, піднявши рівень ризиків до "дуже високого".