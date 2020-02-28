ВООЗ підвищила ризик поширення коронавірусу до “дуже високого”

Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила до «дуже високого» рівень ризику поширення у світі нового типу коронавірусу Covid-19.

Про це заявив на брифінгу у Женеві очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

«Ми підвищили нашу оцінку ризику поширення та наслідків коронавірусу Covid-19 в світі до «дуже високого» рівня», - заявив глава ВООЗ.

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За його словами, викликає серйозну стурбованість те, що у різних країнах фіксується дедалі більше випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого в світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужали вже 36 659 осіб.

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