ВООЗ підвищила ризик поширення коронавірусу до “дуже високого”
Укрінформ
Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила до «дуже високого» рівень ризику поширення у світі нового типу коронавірусу Covid-19.
Про це заявив на брифінгу у Женеві очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
«Ми підвищили нашу оцінку ризику поширення та наслідків коронавірусу Covid-19 в світі до «дуже високого» рівня», - заявив глава ВООЗ.
За його словами, викликає серйозну стурбованість те, що у різних країнах фіксується дедалі більше випадків зараження коронавірусом.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого в світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужали вже 36 659 осіб.
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