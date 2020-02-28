В Україні немає жодного підтвердженого випадку коронавірусу

В Україні станом на 28 лютого не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

"В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, результати тестування на Covid-19 чотирьох пацієнтів з Чернівецької області є негативними (дослідження проводилось у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ).

У МОЗ розповіли, що станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

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Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадків захворювання Covid-19 у 19 країнах (Італія - 400, Німеччина - 21, Франція - 17, Іспанія - 12, Велика Британія - 9, Хорватія - 3, Австрія - 2, Росія - 2, Фінляндія - 2, Швеція - 2, Ізраїль - 2, Швейцарія, Греція, Грузія, Норвегія, Північна Македонія, Бельгія, Данія - по одному випадку).

У міністерстві зазначили, що Центр Громадського здоров’я МОЗ за підтримки ВООЗ організовував дводенний тренінг для епідеміологів та вірусологів про реагування на спалах Covid-19. У тренінгу беруть участь понад 70 фахівців з усіх регіонів України.

Як повідомляв Укрінформ, за даними американського Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, станом на ранок 28 лютого кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19 у світі досягла 83 тис. 389.

фото: АА