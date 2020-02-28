ВМС США ввели карантин для своїх кораблів через коронавірус

ВМС США ввели карантин для своїх кораблів через коронавірус

Укрінформ
Військово-морські сили США наказали всім кораблям, які відвідали країни Тихоокеанського регіону, залишатися у морі протягом 14-денного карантину і відстежувати будь-які симптоми коронавірусу у персоналу.

Про це повідомляє CNN.

"Із наміру перестороги Тихоокеанський флот впроваджує додаткові заходи щодо зменшення факторів ризику зараження моряків Covid-19 та заходи зі спостереження за моряками, які подорожували в райони підвищеного ризику", - сказав офіційний представник ВМС США лейтенант Джеймс Адамс.

За його словами, на цей час немає жодних ознак того, що будь-хто з персоналу ВМС США заразився коронавірусом.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 лютого, за даними американського Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19 у світі досягла 83389.

В Україні підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19 немає.

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