ВМС США ввели карантин для своїх кораблів через коронавірус

Військово-морські сили США наказали всім кораблям, які відвідали країни Тихоокеанського регіону, залишатися у морі протягом 14-денного карантину і відстежувати будь-які симптоми коронавірусу у персоналу.

Про це повідомляє CNN.

"Із наміру перестороги Тихоокеанський флот впроваджує додаткові заходи щодо зменшення факторів ризику зараження моряків Covid-19 та заходи зі спостереження за моряками, які подорожували в райони підвищеного ризику", - сказав офіційний представник ВМС США лейтенант Джеймс Адамс.

За його словами, на цей час немає жодних ознак того, що будь-хто з персоналу ВМС США заразився коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 лютого, за даними американського Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19 у світі досягла 83389.

В Україні підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19 немає.