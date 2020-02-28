З Північної Кореї планують евакуювати близько 60 дипломатів – CNN

З території Північної Кореї планують евакуювати близько 60 іноземних дипломатів через оголошений у країні карантин на тлі поширення коронавірусу у світі.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело.

«Я очікую, що близько 60 людей будуть на рейсі», - заявило джерело.

Дата вильоту поки не підтверджена, але за інформацією джерела, літак, імовірно, полетить з Пхеньяна до російського міста Владивосток.

Крім того, повідомляється про тимчасове закриття посольства Німеччини у КНДР, Французького офісу співробітництва та офісу Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва.

Інші країни, які мають дипломатичні представництва в Північній Кореї, планують зменшити кількість місій, повідомляє джерело.

Влада КНДР поки не прокоментувала дану інформацію.

Читайте також: У Білорусі та ще трьох країнах виявили перші випадки коронавірусу

На початку тижня у КНДР ввели карантин для 380 іноземних громадян з метою запобігання вибуху епідемії коронавірусу. Ці іноземці переважно є дипломатами, розміщеними в столиці країни Пхеньяні.

Наразі в Північній Кореї ще не зафіксовано жодного випадку Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 лютого, за даними американського Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19 у світі досягла 83389.

В Україні підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19 немає.