З Північної Кореї планують евакуювати близько 60 дипломатів – CNN
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело.
«Я очікую, що близько 60 людей будуть на рейсі», - заявило джерело.
Дата вильоту поки не підтверджена, але за інформацією джерела, літак, імовірно, полетить з Пхеньяна до російського міста Владивосток.
Крім того, повідомляється про тимчасове закриття посольства Німеччини у КНДР, Французького офісу співробітництва та офісу Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва.
Інші країни, які мають дипломатичні представництва в Північній Кореї, планують зменшити кількість місій, повідомляє джерело.
Влада КНДР поки не прокоментувала дану інформацію.
На початку тижня у КНДР ввели карантин для 380 іноземних громадян з метою запобігання вибуху епідемії коронавірусу. Ці іноземці переважно є дипломатами, розміщеними в столиці країни Пхеньяні.
Наразі в Північній Кореї ще не зафіксовано жодного випадку Covid-19.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 лютого, за даними американського Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19 у світі досягла 83389.
В Україні підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19 немає.