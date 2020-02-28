У Білорусі та ще двох країнах виявили перші випадки коронавірусу

У Білорусі зареєстровано перший випадок коронавіруса.

Про це БЕЛТА повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

"Повідомляємо, що 27 лютого тести, проведені в Республіканському науково-практичному центрі епідеміології та мікробіології, показали наявність коронавірусу 2019-nCoV у одного зі студентів з Ірану, який прибув рейсом з Баку 22 лютого. Пацієнта і осіб, що контактували з ним, поміщено в закриті бокси в Мінській інфекційній лікарні. Молода людина почувається задовільно", - йдеться в повідомленні.

З огляду на погіршення епідемічної обстановки в Республіці Корея, Ірані та Італії, Міністерством охорони здоров'я Білорусі було прийнято рішення проводити обстеження та лабораторну діагностику всіх громадян, які прибувають із зазначених країн у період з 20 лютого.

Як повідомляє CNN, міністерство охорони здоров'я Нової Зеландії оголосило про свій перший підтверджений випадок захворювання на новий коронавірус у п'ятницю.

Пацієнтом є "чоловік у віці 60 років, який нещодавно повернувся з Ірану". Він прибув у місто Окленд 26 лютого.

Читайте також: Кількість заражених коронавірусом у світі зросла до 83389

Крім цього, в Північній Ірландії підтвердили перший випадок коронавірусу. Про це заявили в Агентстві громадської охорони здоров'я країни, повідомляє ВВС.

«Підтверджено перший випадок коронавірусу в Північній Ірландії», - йдеться в повідомленні.

За словами начальника медслужби Майкла Макбрайда, чоловік, що занедужав, подорожував з північної Італії через Дублін. Інфікований сам зв'язався з лікарями і вжив заходів для самоізоляції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 лютого, за даними американського Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі, досягла 83389.

В Україні підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 немає.

Фото: AA