Кількість заражених коронавірусом у світі зросла до 83389

Кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі, станом на ранок п’ятниці сягнула 83389.

Про це повідомляє американський Центр системних досліджень та інжинирінгу при Університеті Джона Хопкінса.

Відповідно до статистики, розміщеної на сайті цього центру, станом на 7:45 п’ятниці кількість померлих від пневмонії, викликаної коронавірусом COVID-19, становить 2858 осіб, з них – 2682 у Китаї.

Кількість заражених в Китаї сягнула 78824 осіб. А загалом у світі — 83389.

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Також повідомляється, що одужали, за останніми даними, 36563 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус наголосив, що настав момент, коли вирішується, чи вдасться утримати поширення коронавірусу під контролем.

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні не зафіксовано жодного факту зараження коронавірусом.

Фото: AA