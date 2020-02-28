У Нідерландах зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

У Нідерландах виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Dutch News.

«У Нідерландах виявлено перший випадок коронавірусу - чоловік з Тільбурга, який нещодавно провів час у Ломбардії в Італії», - підтвердив міністр охорони здоров'я Бруно Брюйнс.

50-річного чоловіка помістили на карантин в лікарню Сент Елізабет в Тільбурзі. Представники охорони здоров'я намагаються відстежити, с ким спілкувався хворий до того, як у нього з'явилися симптоми коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що настав момент, коли вирішується, чи вдасться утримати поширення коронавірусу під контролем.

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні не зафіксовано жодного факту зараження коронавірусом.

Фото: AA