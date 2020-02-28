Евакуація українців з Італії через коронавірус не планується - посол

Масова евакуація українців з Італії у зв’язку з поширенням коронавірусу не планується, всі охочі мають змогу повернутися самостійно.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на “1+1” заявив посол України в Італії Євген Перелигін, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми не розглядаємо сценарій евакуації з двох причин. Перша – з Італії до України літають близько 50 рейсів на тиждень і будь-який громадянин, котрий вважає, що він має повернутися, може скористатися літаком - або більш як сотнею автобусних маршрутів між Україною та Італією", - зазначив дипломат.

Він додав, що Італія зберігає транспортне сполучення з усім світом, і жодних застережень щодо поїздок до будь-якої країни, в тому числі України, немає.

Друга причина відсутності потреби в евакуації, за словами посла, полягає в тому, що, відповідно до даних ВООЗ, система охорони здоров’я в Італії - одна з найкращих у світі. Перелигін зауважив, що разом із дозволом на проживання в Італії українці отримують медичні картки, тож мають змогу безкоштовно лікуватися. А ті, хто приїздять з діловою чи туристичною метою, при потребі отримають безкоштовну медичну допомогу за страхуванням або через систему швидкої допомоги.

Стосовно стану здоров’я 26-річної українки, яка заразилася коронавірусом, посол повідомив, що, за інформацією лікарів, її захворювання перебігає як звичайний грип, стан здоров’я хворої некритичний.

Перелигін також поінформував, що українські дипломати мали розмову з батьками жінки - вони заявили, що не потребують додаткової допомоги, окрім тієї, яку отримують у лікарні Неаполя.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі лабораторно підтверджено 82 164 випадки зараження коронавірусом COVID-19. 2 801 хворий помер, 32 897 осіб одужали.

За інформацією міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької, в Україні не зафіксовано жодного факту зараження коронавірусом.