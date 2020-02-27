В Італії від коронавірусу померли 17 осіб, 650 - інфіковані
Про це повідомляє ANSA з посиланням на італійську агенцію цивільного захисту.
"Від коронавірусу в Італії померли вже 17 людей. Кількість заражених становить наразі 650 осіб, а 45 людей одужали", - йдеться в повідомленні.
Абсолютна більшість випадків інфекції – у регіонах Ломбардія та Венето на півночі країни. При цьому не уточнюється, скільки з цих людей мають симптоми хвороби, а скільки лише показали позитивний результат тесту на вірус.
Нові випадки смерті зафіксовані в Ломбардії, усім загиблим було більше ніж 80 років. Інші 14 померлих теж були літніми людьми.
Як повідомлялось, глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив про шкоду "інфодемії" для країни. За його словами, суперечливі і неточні новини за кордоном про поширення вірусу в Італії завдають шкоди економіці та репутації країни.
Влада Італії наполягає, що країна залишається безпечною, за винятком місць, де оголошено карантин, та готова і далі приймати гостей.
Як повідомлялося, станом на 27 лютого 2020 року в світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.