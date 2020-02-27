В Італії від коронавірусу померли 17 осіб, 650 - інфіковані

Ще троє людей померли в Італії від пневмонії, викликаної коронавірусом, в результаті чого кількість загиблих від спалаху хвороби в країні сягнула 17 осіб, а загальна кількість інфікованих складає 650.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на італійську агенцію цивільного захисту.

"Від коронавірусу в Італії померли вже 17 людей. Кількість заражених становить наразі 650 осіб, а 45 людей одужали", - йдеться в повідомленні.

Абсолютна більшість випадків інфекції – у регіонах Ломбардія та Венето на півночі країни. При цьому не уточнюється, скільки з цих людей мають симптоми хвороби, а скільки лише показали позитивний результат тесту на вірус.

Нові випадки смерті зафіксовані в Ломбардії, усім загиблим було більше ніж 80 років. Інші 14 померлих теж були літніми людьми.

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Як повідомлялось, глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив про шкоду "інфодемії" для країни. За його словами, суперечливі і неточні новини за кордоном про поширення вірусу в Італії завдають шкоди економіці та репутації країни.

Влада Італії наполягає, що країна залишається безпечною, за винятком місць, де оголошено карантин, та готова і далі приймати гостей.

Як повідомлялося, станом на 27 лютого 2020 року в світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.