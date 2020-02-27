Експосол Ірану у Ватикані помер від коронавірусу

Експосол Ірану в Ватикані і Єгипті Хаді Хосроушахі помер у четвер від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє BNO Newsroom.

"Колишній посол Ірану в Ватикані і Єгипті Хаді Хосроушахі в четвер, 27 лютого, помер від коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Напередодні в Тегерані ексдипломата відправили в лікарню, де медики підтвердили у нього інфікування коронавірусом.

У зв'язку зі смертю Хосроушахі очільник Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф висловив співчуття близьким і побажав їм терпіння.

Слід зауважити, що станом на 27 лютого в Ірані 245 людей заражені коронавірусом. Його жертвами в країні вже стали 26 осіб. І лише за четвер захворіли понад 100 осіб.

Раніше також заступник міністра охорони здоров’я Ірану Ірадж Харірчі повідомив, що теж захворів на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року в світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.