Експосол Ірану у Ватикані помер від коронавірусу

Експосол Ірану у Ватикані помер від коронавірусу

Укрінформ
Експосол Ірану в Ватикані і Єгипті Хаді Хосроушахі помер у четвер від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє BNO Newsroom.

"Колишній посол Ірану в Ватикані і Єгипті Хаді Хосроушахі в четвер, 27 лютого, помер від коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Напередодні в Тегерані ексдипломата відправили в лікарню, де медики підтвердили у нього інфікування коронавірусом.

У зв'язку зі смертю Хосроушахі очільник Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф висловив співчуття близьким і побажав їм терпіння.

Слід зауважити, що станом на 27 лютого в Ірані 245 людей заражені коронавірусом. Його жертвами в країні вже стали 26 осіб. І лише за четвер захворіли понад 100 осіб.

Раніше також заступник міністра охорони здоров’я Ірану Ірадж Харірчі повідомив, що теж захворів на коронавірус.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року в світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

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