В українки в Італії виявили коронавірус - ЗМІ

Італійська преса повідомила про перший випадок зараження коронавірусом в області Кампанія, на півдні країни - за даними ЗМІ, йдеться про українку, яка працює й мешкає в Італії.

Про це повідомляє Fanpage.it.

«Підтверджено перший випадок коронавірусу в Кампанії: ідеться про 26-річну українську дівчину з Кремони, яку госпіталізували до лікарні Сан-Лука-ді-Валло-делла Луканія у провінції Салерно», - зазначається в повідомленні.

Указується, що дівчина, яка працює й мешкає в Італії, почувалася недобре протягом декількох днів, і 25 лютого звернулася до лікарні, де їй зробили аналіз на COVID-19.

У лікарні в Неаполі, яка спеціалізується на інфекційних захворюваннях, підтвердили позитивний результат проб.

Тепер, пише видання, наявність коронавірусу має бути підтверджена Римським інститутом Спалланцані. Тим часом усіх, хто контактував з українкою, помістили в карантин.

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Як повідомлялося, за останніми даними, у світі підтверджено 81 002 випадки зараження коронавірусом, 2762 хворих померли, 30 098 одужали.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: АА