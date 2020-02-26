У Чернівцях госпіталізували вже другу людину, яка повернулася з Італії

У Чернівцях в обласну клінічну лікарню госпіталізували вже другу людину з пневмонією, яка повернулася з Італії та могла контактувати з хворими на коронавірус.

Про це під час брифінгу в Чернівецькій ОДА сказала заступник директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі в обласній лікарні є два пацієнти, які мають історію тривалого перебування в Італії. Їхній стан дещо порушений, але не критичний, ближче до середньо важкого стану. І в жінки, про яку повідомлялося раніше, і у нового пацієнта - чоловіка діагностували пневмонію. Вони проходять лікування і порівняно з попередньою добою їхній стан покращується. Оскільки обоє пацієнтів перебували в Італії та могли контактувати із хворими на коронавірус, то їх аналізи відправили до Києва для перевірки", - сказала посадовець.

Також вона розповіла, що грип у пацієнтів не підтвердився.

Водночас, присутня на брифінгу заступник голови ОДА Наталія Гусак поінформувала, що в області визначили два базові заклади, в яких прийматимуть людей із підозрою на коронавірус. Наразі в цих лікарнях є 13 працюючих апаратів для штучної вентиляції легень, 50 масок і 50 комбінезонів.

"У нашій області визначили два базових заклади, які, в разі потреби, приймають людей із підозрою на коронавірус – обласна клінічна лікарня та дитяча обласна лікарня. Вони наразі забезпечені 50 масками і 50 комбінезонами та окулярами. Але у МОЗ пообіцяли найближчим часом забезпечити регіони всім необхідним у повному обсязі", - зазначила Гусак.

За її словами, сьогодні представник Чернівецької обласної клінічної лікарні виїхав у Дніпро. Там він отримає допомогу, виділену урядом: інфузомати, мішки Амбу, пульсоксиметри, два апарати для штучної вентиляції легень та 197 тисяч медичних масок.

"Якщо все буде гаразд, то вже у п’ятницю все це матимемо в Чернівцях. Наразі у двох базових лікарнях працюють 13 апаратів для штучної вентиляції легень. Ще 6 - ремонтують і, сподіваюся, незабаром теж будуть в медзакладах", - сказала заступник голови ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії. Її перевіряють на зараження коронавірусом.

Станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762, одужали 30 098 осіб.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.