У Сумах студентка з Китаю пішла на обсервацію, щоб уникнути паніки

У Сумах громадянці Китаю, яка навчається у місцевому виші, та її хлопцю запропонували перебути у лікарні 14-денний обсерваційний період.

Про це сказав начальник обласного управління охорони здоров’я Дмитро Кравцов під час засідання тимчасової надзвичайної протиепідемічної комісії при облдержадміністрації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Громадянка Китаю вилетіла з провінції Хенань, де не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом. Вона летіла через Німеччину, де проходила обстеження, в "Бориспіль", де також був огляд. Обстеження лікарів не підтверджують у цієї особи жодних ознак захворювання. Менше з тим, щоб уникнути паніки, їй та її хлопцю, громадянину Туреччини, було запропоновано перебути 14-денний обсерваційний період в інфекційному відділенні 4-ї міської лікарні міста Суми», - розповів Кравцов.

За його словами, іноземці погодилися на обсервацію.

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"Їх помістили в боксовану палату, де вони сьогодні перебувають в умовах, визначених Міністерством охорони здоров’я України", - зазначив начальник управління.

Також у вишах Сум, зокрема державному педагогічному університеті, студентів з Китаю просять тимчасово утриматися від повернення на навчання.

Про це 26 лютого на засіданні тимчасової надзвичайної протиепідемічної комісії при облдержадміністрації заявив ректор вишу Юрій Лянний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З Китаю на навчання до нас у найближчі дні мали б прилетіти 5 студентів. З ними зв’язалися і рекомендували приїхати пізніше. Наразі ці студенти здали квитки і чекають розпорядження, коли їм приїхати до Сум», - розповів керівник університету.

Тим часом в Сумському національному аграрному університеті студентів з Китаю перевели на індивідуальний графік навчання.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами. Разом із ними у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.

Фото з сайту news.sky.com