На Закарпатті групу туристів поміщали в тимчасову обсервацію

На Закарпатті сьогодні вночі в туристичній групі, яка поверталася з туру Європою, в тому числі Італією, в одної жінки було виявлено підвищену температуру. Усі 25 осіб групи були поміщені в тимчасову обсервацію. Наразі вони відпущені додому.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА сказала обласний епідеміолог Вікторія Тимчик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні вночі на одному із КПП на закарпатському кордоні була виявлена пасажирка туристичного автобуса з підвищеною температурою. Вона поверталася в Україну в складі туристичної групи з подорожі Європою. Група 25 чоловік з водієм перебувала близько тижня в екскурсіях по Європі, у Франції та Італії. Вони заїжджали на північ країни, перебували у місцях скупчення осіб (карнавали). Відтак бригадою медиків на кордоні було прийнято рішення помістити усіх в тимчасову обсервацію в Закарпатську обласну клінічну лікарню,” - розповіла Тимчик.

Головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк додав, що в лікарні змогли вночі оперативно організувати тимчасове обсерваційне відділення та обстежити людей.

“При повторному обстеженні в лікарні температуру виявили ще в однієї жінки. Усім людям з групи були проведені необхідні лабораторні дослідження, вночі ми одразу ж отримали результати. У жодного із пасажирів цього автобусу не було виявлено коронавірусної інфекції,” - сказав Поляк.

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Наразі він повідомив, що хворі повністю обстежені, вони практично здорові, у людей є стрес, температури ні в кого немає. Медиками зроблено висновок, що коронавірусної інфекції у цих громадян немає, вони відпущені додому з подальшими інструкціями.

Як раніше повідомлялося, на кордонах Закарпаття з 25 лютого усім громадянам на в'їзді в Україну проводять температурний скрінінг. Роблять це співробітники ДПСУ в спеціальних захисних масках за допомогою безконтактних термометрів.

Також в області створено тимчасовий оперативний штаб у зв'язку з підвищеною небезпекою поширення коронавірусу з Італії через закарпатські кордони з ЄС.