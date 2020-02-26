У лікарнях Житомирщини є 240 місць для розміщення хворих з підозрою на коронавірус

На Житомирщині є 240 ліжок в інфекційних відділеннях лікарень, які готові прийняти хворих із підозрою на коронавірус, при потребі їх кількість можуть збільшити.

Про це розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик під час огляду інфекційного відділення Житомирської міської лікарні №1, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми готові ізолювати таких пацієнтів і надати відповідну допомогу. У нас в області є підготовлений медичний персонал та інфекційні ліжка. Загалом таких ліжок є 240, з яких 78 боксованих палат, де ми можемо ізолювати пацієнта, який має підозру на те чи інше інфекційне захворювання, у томі числі на коронавірус», - зауважив Суслик.

За його словами, у разі потреби кількість таких ліжок буде збільшено, для чого є можливість відкрити окремий стаціонар.

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Він також наголосив, що найближчим часом в область від Міністерства охорони здоров’я надійде 30 наборів для діагностики коронавірусу.

Посадовець додав, що наразі на Житомирщині є 286 апаратів для штучної вентиляції легень, в комунальних аптеках немає перебоїв із продажем захисних масок.

«У нас є 2 бригади екстреної медичної допомоги, які готові виїжджати на виклик, де є підозра коронавірусу, а далі госпіталізують хворого в боксовану палату і проводитимуть лабораторні дослідження», - каже Суслик.

Як зауважила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, наразі від лікарень області збирають замовлення про потребу у захисних костюмах та інших засобах, аби адекватно їх забезпечити.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762, одужали 30 098 осіб.

Серед усіх хворих понад 78 тисяч перебувають на материковій частині Китаю - епіцентрі спалаху коронавірусу. 1146 випадків були зареєстровані в Південній Кореї, 322 в Італії і 170 - в Японії.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: times.zt.ua