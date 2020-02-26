Кабмін вивчає, які загрози для економіки може становити коронавірус

Кабмін вивчає, які загрози для економіки може становити коронавірус

Укрінформ
Кабінет міністрів вивчає, які загрози для економіки України може становити поширення коронавірусу, оскільки ця інфекція є глобальною проблемою.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коронавірус - це глобальна проблема, тобто це не лише український виклик. Вона шкодить і здоров'ю людей по всій планеті майже, і економіці. Ми зараз вивчаємо матеріали, в тому числі світові, дивимось яким чином реагує світова економіка і які загрози для економіки України може становити поширення цього вірусу", - зазначив Гончарук.

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Він також наголосив, що уряд вжив всіх необхідних заходів, щоб, навіть у разі потрапляння цієї інфекції на територію України, вона одразу була локалізована і людям була надана вся необхідна допомога, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

"Наразі головна задача - не допустити проникнення на територію України цього вірусу або, якщо він буде зафіксований на території держави, максимально локалізувати, щоб він не поширювався", - сказав Гончарук.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.

Серед усіх хворих понад 78 тисяч перебувають на материковій частині Китаю - в епіцентрі спалаху коронавірусу. 1146 випадків були зареєстровані в Південній Кореї, 322 - в Італії і 170 - в Японії.

Вилікувалися від хвороби 30 098, зокрема в Японії, Південній Кореї і Таїланді одужали відповідно 22 людини в кожній країні.

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В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

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