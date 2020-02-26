Кабмін вивчає, які загрози для економіки може становити коронавірус

Кабінет міністрів вивчає, які загрози для економіки України може становити поширення коронавірусу, оскільки ця інфекція є глобальною проблемою.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коронавірус - це глобальна проблема, тобто це не лише український виклик. Вона шкодить і здоров'ю людей по всій планеті майже, і економіці. Ми зараз вивчаємо матеріали, в тому числі світові, дивимось яким чином реагує світова економіка і які загрози для економіки України може становити поширення цього вірусу", - зазначив Гончарук.

Він також наголосив, що уряд вжив всіх необхідних заходів, щоб, навіть у разі потрапляння цієї інфекції на територію України, вона одразу була локалізована і людям була надана вся необхідна допомога, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

"Наразі головна задача - не допустити проникнення на територію України цього вірусу або, якщо він буде зафіксований на території держави, максимально локалізувати, щоб він не поширювався", - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.

Серед усіх хворих понад 78 тисяч перебувають на материковій частині Китаю - в епіцентрі спалаху коронавірусу. 1146 випадків були зареєстровані в Південній Кореї, 322 - в Італії і 170 - в Японії.

Вилікувалися від хвороби 30 098, зокрема в Японії, Південній Кореї і Таїланді одужали відповідно 22 людини в кожній країні.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.