МВФ прогнозує падіння світової економіки на 0,1% через коронавірус

За найоптимістичнішим сценарієм, якщо коронавірус не поширюватиметься світом великими темпами, а Китай скоро відновить виробництво, світова економіка втратить лише 0,1% від прогнозованого зростання на 2020 рік.

Такий прогноз був озвучений у суботу під час зборів G-20 директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У нашому основному сценарії, що розглядається зараз, запроваджуються заявлені заходи, й економіка Китаю має повернутися до нормального стану в другому кварталі. У результаті вплив на світову економіку може бути відносно незначним й короткочасним", - зауважила глава МВФ.

Вона нагадала, що, за попередніми прогнозами, до того як вірус завдав удару Китаю й почав поширюватися світом, передбачалося, що рівень світового зростання збільшиться з 2,9% минулого року до 3,3% нинішнього.

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"За поточним сценарієм, економічне зростання Китаю в 2020 році становитиме 5,6%. Це на 0,4 процентного пункту нижче, ніж МВФ вказував у прогнозі МВФ за січень. Таким чином, зростання світової економіки буде приблизно на 0,1 процентного пункту нижчим (за прогнозоване – ред.)", - зауважила Георгієва.

Водночас, вона підкреслила, що Фонд також не виключає більш грізні сценарії, "коли поширення вірусу триватиме довше в усьому світі, й наслідки для зростання будуть більш затяжними".

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 лютого у світі зареєстровано 77 661 випадок зараження коронавірусом COVID-19, з яких 2360 (приблизно 3,0%) є летальними. Водночас, повідомляється про одужання від вірусу 20 925 людей, що становить 26,9% від усіх заражених.

Найбільша кількість хворих зареєстровано в Китаї. За межами КНР інфіковані люди виявлені в 27 країнах.