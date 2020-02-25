Світові ринки падають другий день поспіль через коронавірус - Bloomberg

На європейських та американських біржах другий день поспіль триває падіння котирувань у зв'язку зі зростанням кількості заражених коронавірусом за межами Китаю.

Напередодні європейські індекси впали на 3–5%, американський Dow Jones утратив понад 3%, повідомляє Bloomberg.

"Тривожна перспектива того, що спалах коронавірусу може стати першою справді руйнівною пандемією епохи глобалізації, підживлює сумніви у стабільності світової економіки", - йдеться у повідомленні.

25 лютого падіння на провідних європейських біржах становило близько 2%, такі самі втрати демонструють провідні індекси у США. Нові побоювання пов’язані перш за все з різким зростанням кількості хворих в Ірані, Італії та Південній Кореї.

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Як повідомляв Укрінформ, через падіння індексів на фондових біржах на тлі побоювань, що коронавірус ударить по світовій економіці, сумарні статки 500 найбагатших людей світу скоротилися на $139 мільярдів.

Станом на ранок вівторка, 25 лютого, у світі підтверджено 80 147 випадків зараження коронавірусом, 2 699 осіб померли.

В Україні, за даними МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.