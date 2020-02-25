Найбагатші люди світу втратили за день $139 мільярдів через коронавірус - Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg.
“500 найбагатших людей у світі втратили загалом 139 мільярдів доларів у понеділок, коли ринки впали на тлі побоювань, що коронавірус загрожує світовій економіці”, - йдеться у повідомленні.
Індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average в день знизилися більше ніж на 3%.
Як зазначається, генеральний директор LVMH Бернар Арно і власник Amazon Джефф Безос втратили по $4,8 млрд. Власник Zara Амансіо Ортеги втратив $4 млрд.
Статки всіх інших з топ-10 найбагатших людей світу зменшилися щонайменше на 2,3 мільярда доларів.
Як повідомляв Укрінформ, в.о. директора економічної ради Білого дому Томас Філіпсон під час виступу на конференції для бізнесу США заявив, що у Білому домі очікують негативних наслідків для економіки США через масове поширення коронавірусу нової форми в Китаї та зупинки виробництва в цій країні.