Найбагатші люди світу втратили за день $139 мільярдів через коронавірус - Bloomberg

Через падіння індексів на фондових біржах на тлі побоювань, що коронавірус вдарить по світовій економіці, сумарні статки 500 найбагатших людей світу скоротилися на 139 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

“500 найбагатших людей у світі втратили загалом 139 мільярдів доларів у понеділок, коли ринки впали на тлі побоювань, що коронавірус загрожує світовій економіці”, - йдеться у повідомленні.

Індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average в день знизилися більше ніж на 3%.

Як зазначається, генеральний директор LVMH Бернар Арно і власник Amazon Джефф Безос втратили по $4,8 млрд. Власник Zara Амансіо Ортеги втратив $4 млрд.

Читайте також: Тисячу людей ізолювали в готелі на Канарських островах

Статки всіх інших з топ-10 найбагатших людей світу зменшилися щонайменше на 2,3 мільярда доларів.

Як повідомляв Укрінформ, в.о. директора економічної ради Білого дому Томас Філіпсон під час виступу на конференції для бізнесу США заявив, що у Білому домі очікують негативних наслідків для економіки США через масове поширення коронавірусу нової форми в Китаї та зупинки виробництва в цій країні.