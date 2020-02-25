Тисячу людей ізолювали в готелі на Канарських островах

Влада Іспанії закрили на карантин готель Costa Adeje Palace на півдні острова Тенеріфе через коронавірус.

Зараз на території комплексу знаходяться близько тисячі осіб, повідомляє "Новая газета" з посиланням на видання Diario de Avisos.

Таке рішення було прийнято після того, як в одного з постояльців виявили коронавірус. Турист — лікар з Італії— прибув на курорт разом зі своєю дружиною. В готелі він проживав протягом тижня, зараз його госпіталізували.

Читайте також: В Іспанії зафіксували другий випадок зараження коронавірусом

Це вже другий випадок захворювання, зафіксований на Канарських островах і третій — на території всієї Іспанії. Першим хворим на островах став турист з Німеччини, який відпочивав на острові Ла Гомера. Його вже виписали, однак поки що він залишається в карантинній зоні.

На сьогодні кількість хворих коронавірусом COVID-19 у Китаї, де була зареєстрована перший спалах захворювання, перевищила 77 тисяч. За добу в цій країні від раніше невідомої хвороби померлf 71 людина. За межами Китаю було інфіковано понад 2400 осіб, з них 229 хворих знаходяться в Італії. Хвороба забрала понад 2700 життів.