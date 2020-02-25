Тисячу людей ізолювали в готелі на Канарських островах

Тисячу людей ізолювали в готелі на Канарських островах

Коронавірус
Укрінформ
Влада Іспанії закрили на карантин готель Costa Adeje Palace на півдні острова Тенеріфе через коронавірус.

Зараз на території комплексу знаходяться близько тисячі осіб, повідомляє "Новая газета" з посиланням на видання Diario de Avisos.

Таке рішення було прийнято після того, як в одного з постояльців виявили коронавірус. Турист — лікар з Італії— прибув на курорт разом зі своєю дружиною. В готелі він проживав протягом тижня, зараз його госпіталізували.

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Це вже другий випадок захворювання, зафіксований на Канарських островах і третій — на території всієї Іспанії. Першим хворим на островах став турист з Німеччини, який відпочивав на острові Ла Гомера. Його вже виписали, однак поки що він залишається в карантинній зоні.

На сьогодні кількість хворих коронавірусом COVID-19 у Китаї, де була зареєстрована перший спалах захворювання, перевищила 77 тисяч. За добу в цій країні від раніше невідомої хвороби померлf 71 людина. За межами Китаю було інфіковано понад 2400 осіб, з них 229 хворих знаходяться в Італії. Хвороба забрала понад 2700 життів.

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