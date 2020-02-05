Ціна на нафту зростає після зниження на тлі коронавірусу

Ціна на нафту знову зростає після зниження більше ніж на 20% в січні.

Про це повідомляє сайт Investing.com.

"Ціни на нафту зростають в середу на сигналах перепродажу ринку після зниження більше ніж на 20% з січневого піку. Індекс відносної сили (relative strength index, RSI) для WTI, яка оцінює, наскільки швидким є зростання або зниження цін, в середу зменшився до 30 пунктів, що є сигналом перепродажу ринку", - йдеться у повідомленні.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $54,55 за барель, що на $0,59 (1,09%) вище за ціну на закритті попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ціна на ф'ючерси знизилася на $0,49 (0,9%), до $ 53,96 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчав на $0,47 (0,97%) - до $50,08 за барель. На час закриття попередніх торгів ціна контракту становила $49,61 за барель, опустившись на $ 0,5 (1%) порівняно з попередньою сесією.

Зниження цін WTI і Brent з пікового рівня, зафіксованого 6 січня, перевищило 20%, що вказує на "ведмежий" тренд.