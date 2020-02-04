Ціна на нафту починає зростати: побоювання щодо впливу коронавірусу на попит зменшилися

Нафта починає дорожчати після падіння до мінімуму, пов'язаного з припущеннями щодо зниження попиту на паливо на тлі коронавірусу.

Про це повідомляє сайт Investing.com.

"Ціни на нафту зросли у вівторок разом із іншими фінансовими ринками після падіння до мінімуму більш ніж за рік напередодні через припущення, пов'язані із впливом китайського коронавірусу на попит на паливо", - йдеться в повідомленні.

Ціна на нафту марки Brent на 8:38 МСК зросла на 0,79% до $54,88 за барель, в той час як на WTI - на 1,06% до $50,64 за барель.

Brent і WTI на даний момент торгуються більш ніж на 20% нижче максімуму поточного року, досягнутого 8 січня.

Експерти вважають, що відновлення цін на нафту відображає поліпшення торговельних настроїв в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, оскільки побоювання з приводу спалаху коронавірусу дещо зменшилися. Азіатський фондовий ринок також відновився після вчорашніх втрат.

Однак ОПЕК і партнери розглядають можливість зниження видобутку нафти ще на 500 тис. барелів на добу через вплив спалаху коронавірусу на попит на нафту.