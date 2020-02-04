OПEК може суттєво зменшити видобуток нафти через коронавірус - ЗМІ

Організація країн-експортерів нафти (OПEК) розглядає заходи зі зменшення видобутку нафти більш як на мільйон барелів на добу через спалах смертельного коронавірусу, який призвів до падіння цін на “чорне золото”.

Про це повідомляє CNBC.

“OПEК разом із союзниками можуть (вирішити - ред.) зменшити видобуток нафти на понад мільйон барелів на добу на перенесеній зустрічі цього місяця, у той час як політики працюють над тим, щоб зупинити двозначний обвал ціни на нафту”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNBC, представники Організації країн-експортерів нафти проведуть сьогодні й завтра у Відні зустрічі для обговорення різних опцій щодо пом'якшення втрат від зменшення попиту на нафту в результаті спалаху смертельного коронавірусу у Китаї.

За даними співрозмовників в організації, Саудівська Аравія розглядає варіант зі скорочення видобутку нафти на мільйон барелів на добу.

Проте, на столі залишаються ще багато варіантів, які будуть розглянуті на самих зустрічах.

Зазначається, що минулого року на саміті OПEК із союзниками була досягнута домовленість щодо скорочення видобутку нафти на 1,7 мільйонів барелів на добу до наступного саміту у березні 2020 року. Однак, через серйозність поточної ситуації з цінами на нафту ця зустріч може відбутися раніше — вже у лютому.

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Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу кількість померлих від коронавірусу зросла до 425 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнуло 20 438.

Водночас, після одужання з лікарень виписані 632 особи.

3 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні затвердив розпорядження «Про заходи запобігання занесенню і розповсюдженню на території України гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, викликаних коронавірусом 2019-nCoV».

За даними МОЗ, в Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу нового типу.