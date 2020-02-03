Нафта продовжує дешевшати через поширення коронавірусу

Ціни на нафту в понеділок продовжують знижуватися на тлі побоювань щодо попиту після спалаху коронавірусу в Китаї.

Про це повідомляє сайт Investing.com.

"Ф'ючерси на нафту марок Brent і WTI минулого тижня подешевшали четвертий тиждень поспіль після скасування авіакомпаніями рейсів до Китаю. Крім того, у другій за величиною економіці світу порушено ланцюжки поставок, що змусило найбільшу нафтопереробну компанію КНР Sinopec скоротити виробництво", - йдеться в повідомленні .

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,65% до $56,25 за барель після падіння майже на 12% у січні - максимального з листопада 2018 року. Ф'ючерси на американську легку нафту WTI втратили 0,12% до $51,50 за барель, раніше досягнувши сесійного мінімуму в $50,42. Ціна на WTI за січень упала на 15,6%, максимально з травня.

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Саудівська Аравія ініціювала обговорення перенесення майбутньої зустрічі ОПЕК+ на початок лютого з березня, повідомили чотири джерела в ОПЕК+ минулого тижня після того, як різке зниження цін на нафту стривожило Ер-Ріяд.