Нафта дорожчає після заяви ВООЗ про відсутність підстав для обмежень на торгівлю

Ціни на нафту зростають на тлі ослаблення тривог з приводу поширення нового коронавірусу після заяви Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про відсутність підстав для запровадження обмежень на міжнародні поїздки і торгівлю.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $59,45 за барель, що на $1,16 (1,99%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ф'ючерси знизилися в ціні на $1,52 (2,54%), до $58,29 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $1,05 (2,01%) - до $53,19 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $52,14 за барель, опустившись на $1,19 (2,23%) порівняно з попередньою сесією.

У січні Brent подешевшала приблизно на 10%, WTI - на 13%.

Нафтові контракти завершують січень найістотнішим падінням вартості з травня минулого року. Ціни на нафту впали майже на 9% за останні два тижні на побоюваннях, що глобальний попит на нафту впаде через спалах пневмонії в Китаї, викликаної новим коронавірусом, що вже призвело до обмеження авіаперельотів.

Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 9 692 підтверджених випадки захворювання, летальний результат зафіксовано у 213 випадках. Після успішного проходження курс лікування з медустанов виписано 171 людину.

Випадки зараження новим вірусом виявлені в Гонконзі, в Макао, на Тайвані, а також у Таїланді, Японії, Південній Кореї, В'єтнамі, США, Сінгапурі, Франції, Малайзії, Непалі та Австралії. Уряди Філіппін і Індії в четвер також підтвердили перші випадки захворювання коронавірусом.

ВООЗ за підсумками екстреної наради у четвер оголосила спалах коронавірусу # nCoV2019 надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

Водночас, гендиректор ВООЗ Тедрос Адха Гебреєсус високо оцінив заходи, вжиті Китаєм для стримування поширення захворювання. Він також зазначив, що поки немає вагомих підстав для того, щоб вводити обмеження на міжнародні поїздки і торгівлю.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 58,05 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 58,15 долара за барель, що на 82 цента вище за рівень закриття торгів ($57,33).