Нафта дешевшає через коронавірус і зростання запасів у США

Ціни на нафту знижуються в четвер на тлі збільшення числа жертв коронавіруса в Китаї до 170 і скасування нових авіарейсів у великі міста країни, а також через зростання запасів у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures знизилася на $0,53 (на 0,89%) - до $59,28 за барель. В середу їх ціна виросла на $0,3 (на 0,5%), склавши на закриття $59,81 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опустилися на $0,54 (на 1,01%) - до $52,79 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна знизилася на $0,15 (на 0,28%), завершивши день на позначці $53,33 за барель. З початку січня WTI подешевшала приблизно на 14%.

Ціни на нафту стабілізувалися в останні дні після обвалу, в результаті якого котирування впали до тримісячних мінімумів. Ринок намагається оцінити масштаб впливу вірусу на економічне зростання і попит на нафту і нафтопродукти.

"Немає переконливих доводів на користь того, що нафта повинна знизитися, поки ми не дізнаємося більше про те, наскільки сильно постраждає попит в результаті епідемії коронавіруса", - сказав нафтовий аналітик компанії Stratfor Грег Прідді.

Другий рейс з евакуйованими з китайського міста Ухань, де почався спалах, приземлився в Японії в четвер, при цьому в дев'яти осіб спостерігалися температура або кашель, повідомила телекомпанія NHK. Число випадків зараження в Китаї перевищило 7.700.

Авіакомпанії по всьому світу призупиняють або скорочують прямі рейси у великі міста Китаю, в той час як влада попереджає про небезпеку таких поїздок, а число пасажирів зменшується.

Тим часом комітет з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я пізніше в четвер проведе ще одне засідання, щоб знову розглянути питання про те, чи слід визнати швидке поширення вірусу глобальною надзвичайною ситуацією.

Додатковий тиск на нафтовий ринок надали дані Управління з енергетичної інформації (EIA), що вказали на більше, ніж очікувалося, зростання запасів нафти в США за минулий тиждень - на 3,55 мільйона барелів проти прогнозу в 0,48 мільйона барелів.

Між тим запаси бензину в країні зросли 12-й тиждень поспіль і досягли історичного максимуму в 261,24 мільйона барелів.

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Станом на 10:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 57,89 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 58,67 долара за барель, що на 24 центи нижче рівня закриття торгів ($58,91).