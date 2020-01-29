Нафта дорожчає на даних про зниження запасів у США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість березневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $60,26 за барель, що на $0,75 (1,26%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ф'ючерси зросли в ціні на $0,19 (0,32%), до $59,51 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,66 (1,23%) - до $54,14 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $53,48 за барель, піднявшись на $0,34 (0,64%) порівняно з попередньою сесією.
Згідно з даними Американського інституту нафти (API), опублікованими у вівторок, запаси нафти у США минулого тижня скоротилися на 4,27 млн барелів.
Офіційну доповідь міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв буде оприлюднено в середу. Експерти в середньому прогнозують зниження запасів минулого тижня на 1,29 млн барелів.
Дані API дещо відвернули увагу трейдерів від спалаху пневмонії в Китаї, викликаної новим коронавірусом. Крім того, у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що країни ОПЕК+ можуть продовжити термін дії угоди про обмеження видобутку.
За даними джерел Reuters, ОПЕК+ може розглянути можливість істотнішого скорочення видобутку в разі, якщо поширення коронавірусу призведе до різкого падіння попиту на нафту.
Станом на 10:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 59,24 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 59,33 долара за барель, що на 52 цента вище за рівень закриття торгів ($58,81).