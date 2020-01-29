Нафта дорожчає на даних про зниження запасів у США

Ціни на нафту зростають у середу на інформації про зниження запасів у США, а також очікуваннях, що країни ОПЕК+ можуть вжити заходів для підтримки цін на нафту.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $60,26 за барель, що на $0,75 (1,26%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ф'ючерси зросли в ціні на $0,19 (0,32%), до $59,51 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,66 (1,23%) - до $54,14 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $53,48 за барель, піднявшись на $0,34 (0,64%) порівняно з попередньою сесією.

Згідно з даними Американського інституту нафти (API), опублікованими у вівторок, запаси нафти у США минулого тижня скоротилися на 4,27 млн ​​барелів.

Офіційну доповідь міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв буде оприлюднено в середу. Експерти в середньому прогнозують зниження запасів минулого тижня на 1,29 млн барелів.

Дані API дещо відвернули увагу трейдерів від спалаху пневмонії в Китаї, викликаної новим коронавірусом. Крім того, у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що країни ОПЕК+ можуть продовжити термін дії угоди про обмеження видобутку.

За даними джерел Reuters, ОПЕК+ може розглянути можливість істотнішого скорочення видобутку в разі, якщо поширення коронавірусу призведе до різкого падіння попиту на нафту.

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Станом на 10:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 59,24 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 59,33 долара за барель, що на 52 цента вище за рівень закриття торгів ($58,81).