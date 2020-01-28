Нафта продовжує дешевшати на тлі побоювань щодо попиту через коронавірус

Ціни на нафту знижуються у вівторок шосту сесію поспіль на тлі побоювань навколо коронавіруса з Китаю, який поширився в інші країни, а також викликав стурбованість навколо економічних наслідків і зниження попиту.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $59,12 за барель, що на $0,20 (0,34%) нижче ціни закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ф'ючерси знизилися в ціні на $1,37 (2,26%) -до $59,32 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,12 (0,23%) - до $53,02 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту склала $53,14 за барель, опустившись на $0,98 (1,81%) у порівнянні з попередньою сесією.

У Китаї за минулу добу число смертельних випадків від пневмонії, що викликається новим різновидом коронавіруса, збільшилася до 106 чоловік, число хворих досягло 4 тис. 515, повідомила влада країни.

США застерегли від поїздок до Китаю. Інвестори побоюються, що застереження від поїздок, заборони і будь-які інші серйозні заходи, що роблять негативний вплив на другу найбільшу економіку світу, можуть призвести до зниження попиту на нафтопродукти.

Випадки захворювання виявлені також у Гонконзі, Макао, Тайвані, Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Сінгапурі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії та Німеччині.

В залежності від того, як буде розвиватися ситуація в Китаї, ціна WTI може впасти до $47-$50 за барель, а ціна Brent - до $55 за барель, вважає старший ринковий аналітик OANDA в Сінгапурі Джефрі Холлі.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 58,52 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 58,27 долара за барель, що на 31 цент нижче рівня закриття торгів ($59,58).