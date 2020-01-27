Нафта дешевшає через поширення коронавірусу в Китаї
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість березневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 59,43 за барель, що на $ 1,26 (2,08%) нижче ціни на закритті попередньої сесії. За підсумками торгів в п'ятницю ф'ючерси знизилися в ціні на $ 1,35 (2,18%), до $ 60,69 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $ 1,20 (2,21%) - до $ 52,99 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $ 54,19 за барель, опустившись на $ 1,4 (2,52%) порівняно з попередньою сесією.
Офіційні дані показують, що число заражених новим коронавірусом в Китаї перевищило 2700 осіб, при цьому зареєстровано вже 80 летальних випадків.
"Нас, можливо, чекає зниження попиту на нафту, яке стане одним з найбільш різких в історії. Ймовірно, це буде втрата попиту в розмірі сотень тисяч барелів. Побоювання швидкого поширення епідемії вб'ють попит на нафту", - зазначає аналітик Price Futures Group Філ Флінн.
Настільки ж масштабне поширення епідемії, як у випадку з атиповою пневмонією (SARS) у 2003 році, може стати причиною зниження глобального попиту на нафту на 260 тис. барелів на добу у 2020 році, причому приблизно на 66% це буде обумовлено спадом попиту на авіапаливо, прогнозує Goldman Sachs. У результаті нафта може подешевшати на $ 2,9 за барель, очікують експерти.
Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман заявив, що його країна уважно стежить за ситуацією, оцінюючи наслідки, як для китайської економіки, так і для нафтового ринку. Він зазначив, що "надмірний песимізм" був через SARS у 2003 році, проте тоді "не відбулося істотного зниження попиту на нафту".
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 58,66 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 58,56 долара за барель, що на 1,33 доларра нижче за рівень закриття торгів ($ 59,89).