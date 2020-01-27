Нафта дешевшає через поширення коронавірусу в Китаї

Ціни на нафту впали у понеділок більш ніж на 2% до багатомісячного мінімуму, оскільки зростаюче число випадків нового коронавірусу в Китаї і блокування міст посилили побоювання з приводу попиту на нафту.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 59,43 за барель, що на $ 1,26 (2,08%) нижче ціни на закритті попередньої сесії. За підсумками торгів в п'ятницю ф'ючерси знизилися в ціні на $ 1,35 (2,18%), до $ 60,69 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $ 1,20 (2,21%) - до $ 52,99 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $ 54,19 за барель, опустившись на $ 1,4 (2,52%) порівняно з попередньою сесією.

Офіційні дані показують, що число заражених новим коронавірусом в Китаї перевищило 2700 осіб, при цьому зареєстровано вже 80 летальних випадків.

"Нас, можливо, чекає зниження попиту на нафту, яке стане одним з найбільш різких в історії. Ймовірно, це буде втрата попиту в розмірі сотень тисяч барелів. Побоювання швидкого поширення епідемії вб'ють попит на нафту", - зазначає аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

Настільки ж масштабне поширення епідемії, як у випадку з атиповою пневмонією (SARS) у 2003 році, може стати причиною зниження глобального попиту на нафту на 260 тис. барелів на добу у 2020 році, причому приблизно на 66% це буде обумовлено спадом попиту на авіапаливо, прогнозує Goldman Sachs. У результаті нафта може подешевшати на $ 2,9 за барель, очікують експерти.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман заявив, що його країна уважно стежить за ситуацією, оцінюючи наслідки, як для китайської економіки, так і для нафтового ринку. Він зазначив, що "надмірний песимізм" був через SARS у 2003 році, проте тоді "не відбулося істотного зниження попиту на нафту".

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 58,66 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 58,56 долара за барель, що на 1,33 доларра нижче за рівень закриття торгів ($ 59,89).